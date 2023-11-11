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Пальне для ЗСУ почнуть маркувати у червоний та зелений колір, щоб уникнути зловживань

Станіслав ПогоріловСубота, 11 листопада 2023, 15:03
Пальне для ЗСУ почнуть маркувати у червоний та зелений колір, щоб уникнути зловживань
Фото: Getty Images

Міністерство оборони зобов’яже постачальників маркувати пальне для ЗСУ червоним кольором, у дизельне пальне будуть додавати фарбник яскраво червоного кольору, а бензин маркуватимуть зеленим.

Джерело: Міноборони у Telegram

Дослівно: "Постачання такого маркованого пального Міноборони планує налагодити вже наступного тижня. У Збройні сили України марковане дизпаливо потрапить наприкінці листопада".

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Деталі: Повідомляється, що маркування дасть можливість ідентифікувати та відслідковувати пальне, яке було закуплено винятково для потреб ЗСУ, та зменшити можливість його незаконного продажу.

Також в оборонному відомстві зазначили, що визначений колір унеможливить зловживання на місцях щодо змішувань пального.

Міноборони запевняє, що промарковане пальне буде неможливо розбавити, щоб колір повністю зник, навіть якщо його розбавити дуже сильно, дизельне пальне буде менш червоного або рожевого кольору.

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Для бензину також буде впроваджено свій барвник – зеленого кольору. "В результаті нововведення ціна на дизель та бензин не зміниться", – вказали в Міноборони.

Теми: Збройні силивійнаМіноборони
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