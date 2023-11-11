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Топливо для ВСУ начнут маркировать в красный и зеленый цвет, чтобы избежать злоупотреблений

Станислав ПогориловСуббота, 11 ноября 2023, 15:03
Топливо для ВСУ начнут маркировать в красный и зеленый цвет, чтобы избежать злоупотреблений
Фото: Getty Images

Министерство обороны обяжет поставщиков маркировать топливо для ВСУ красным цветом, в дизельное топливо будут добавлять краситель ярко красного цвета, а бензин будут маркировать зеленым.

Источник: Минобороны в Telegram

Дословно: "Поставки такого маркированного топлива Минобороны планирует наладить уже на следующей неделе. В Вооруженные силы Украины маркированное дизтопливо попадет в конце ноября".

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Детали: Сообщается, что маркировка позволит идентифицировать и отслеживать топливо, которое было закуплено исключительно для нужд ВСУ, и уменьшить возможность его незаконной продажи.

Также в оборонном ведомстве отметили, что определенный цвет сделает невозможным злоупотребления на местах по смешиванию горючего.

Минобороны уверяет, что промаркированное топливо будет невозможно разбавить, чтобы цвет полностью исчез, даже если его разбавить очень сильно, дизельное топливо будет менее красного или розового цвета.

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Для бензина также будет внедрен свой краситель - зеленого цвета. "В результате нововведения цена на дизель и бензин не изменится", - указали в Минобороны.

Темы: Вооруженные силывойнаМинобороны
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