Зеленський поговорив із Дудою: Разом ми щонайменше вдвічі сильніші

Президент Володимир Зеленський у День незалежності Польщі провів розмову в режимі відеоконференції з президентом цієї країни Анджеєм Дудою.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на сайт президента України

Деталі: Зеленський привітав Дуду та весь польський народ із Днем незалежності. Він наголосив, що незалежність України завжди буде сильною опорою для свободи Польщі.

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Дослівно: "Наші народи – разом з усією Європою – пройшли великий шлях, і завжди, коли ми були по один бік, ми змінювали історію на краще. Дивовижні речі можливі, якщо українці й поляки об’єднані спільною метою. Як у битвах під Оршею й Замостям, так і зараз, у битві, що триває заради свободи України, а отже, Польщі. Ми виграємо цю битву, бо цінуємо одне одного".

Більше деталей: Як запевнив Зеленський, українці завжди будуть вдячні польському народові за допомогу у важкі часи російської агресії.

Зеленський відзначив важливість міцних відносин України та Польщі як однієї з основ єдності Європи.

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"Єдність Європи – наш спільний інтерес – може бути потужною лише тоді, коли одна з її основ – це союзництво між українською та польською волею, коли ми разом, коли ми разом і у Євросоюзі, і в НАТО, і в усі визначальні моменти нашої спільної історії. Разом ми щонайменше вдвічі сильніші", – зазначив він.

Зі свого боку Дуда наголосив, що його країна продовжить підтримувати Україну в боротьбі з російською агресією та на шляху до членства в НАТО і Європейському Союзі.

Президент Польщі привітав Зеленського з рішенням Європейської комісії щодо початку переговорів про вступ України до ЄС.

"Вітаю вас із цим поступом і з тим, що попри складну військову ситуацію ви реалізуєте чергові вимоги на шляху до Європейського Союзу. Ми не лише вболіваємо за вас, а й будемо вас підтримувати, будемо підтримувати ваші прагнення", – сказав президент Польщі.

Що передувало: Останнім часом стосунки між Україною та Польщею, напередодні польських виборів, охололи через зернову кризу і звинувачення у "невдячності", а в останні дні додалась ще й проблема блокування кордону перевізниками.

На тлі кризи відносин у вересні на відбулась зустріч Зеленського і Дуди на полях Генасамблеї ООН, що президент Польщі пояснив "фіксованим часом". Тоді Дуда сказав, що вважає "несправедливим" слова Зеленського про те, що Польща своїми односторонніми обмеженнями на зерно готує "сцену для московського актора".