Зеленский поговорил с Дудой: Вместе мы как минимум вдвое сильнее

Президент Владимир Зеленский в День независимости Польши провел разговор в режиме видеоконференции с президентом этой страны Анджеем Дудой.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сайт президента Украины

Детали: Зеленский поздравил Дуду и весь польский народ с Днем независимости. Он подчеркнул, что независимость Украины всегда будет сильной опорой для свободы Польши.

Реклама:

Прямая речь: "Наши народы – вместе со всей Европой – прошли большой путь, и всегда, когда мы были по одну сторону, мы меняли историю к лучшему. Удивительные вещи возможны, если украинцы и поляки объединены общей целью. Как в битвах под Оршей и Замостьем, так и сейчас, в битве, которая продолжается ради свободы Украины, а значит, Польши. Мы выиграем эту битву, потому что ценим друг друга".

Больше деталей: Как заверил Зеленский, украинцы всегда будут благодарны польскому народу за помощь в трудные времена российской агрессии.

Зеленский отметил важность прочных отношений Украины и Польши как одной из основ единства Европы.

ВИДЕО ДНЯ

"Единство Европы – наш общий интерес – может быть мощным только тогда, когда одна из ее основ – это союзничество между украинской и польской волей, когда мы вместе, когда мы вместе и в Евросоюзе, и в НАТО, и во все определяющие моменты нашей общей истории. Вместе мы как минимум вдвое сильнее", – отметил он.

В свою очередь Дуда подчеркнул, что его страна продолжит поддерживать Украину в борьбе с российской агрессией и на пути к членству в НАТО и Европейском Союзе.

Президент Польши поздравил Зеленского с решением Европейской комиссии о начале переговоров о вступлении Украины в ЕС.

"Поздравляю вас с этим шагом и с тем, что несмотря на сложную военную ситуацию вы реализуете очередные требования на пути в Европейский Союз. Мы не только болеем за вас, но и будем вас поддерживать, будем поддерживать ваши стремления", – сказал президент Польши.

Что предшествовало: В последнее время отношения между Украиной и Польшей, накануне польских выборов, остыли из-за зернового кризиса и обвинения в "неблагодарности", а в последние дни добавилась еще и проблема блокирования границы перевозчиками.

На фоне кризиса отношений в сентябре состоялась встреча Зеленского и Дуды на полях Генассамблеи ООН, что президент Польши объяснил "фиксированным временем". Тогда Дуда сказал, что считает "несправедливым" слова Зеленского о том, что Польша своими односторонними ограничениями на зерно готовит "сцену для московского актера".