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У Мелітополі прогримів вибух, між базами окупантів перекрито рух – мер

Катерина ТищенкоСубота, 11 листопада 2023, 19:44
У Мелітополі прогримів вибух, між базами окупантів перекрито рух – мер
ілюстративне фото 061.ua

У тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області у суботу ввечері пролунав гучний вибух.

Джерело: мер Мелітополя Іван Федоров у Telegram

Дослівно: "Гучний вибух у поки що окупованому Мелітополі".

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Деталі: Пізніше мер додав, що мешканці повідомляють про перекриття руху транспорту між заводами "Рефма" та "Агат", які ворог перетворив на військові бази.

"В той же час після вибуху, який чуло все місто, Мелітополем на шаленій швидкості їздять авто силовиків", – додав Федоров.

Теми: Мелітопольвійна
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