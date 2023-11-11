В Мелитополе прогремел взрыв, между базами оккупантов перекрыто движение – мэр
Суббота, 11 ноября 2023, 19:44
Во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области в субботу вечером прогремел громкий взрыв.
Источник: мэр Мелитополя Иван Федоров в Telegram
Дословно: "Громкий взрыв в пока оккупированном Мелитополе".
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Детали: Позже мэр добавил, что жители сообщают о перекрытии движения транспорта между заводами "Рефма" и "Агат", которые враг превратил в военные базы.
"В то же время после взрыва, который слышал весь город, по Мелитополю на бешеной скорости ездят авто силовиков", – добавил Федоров.