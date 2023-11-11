Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Мелитополе прогремел взрыв, между базами оккупантов перекрыто движение – мэр

Катерина ТищенкоСуббота, 11 ноября 2023, 19:44
В Мелитополе прогремел взрыв, между базами оккупантов перекрыто движение – мэр
иллюстративное фото 061.ua

Во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области в субботу вечером прогремел громкий взрыв.

Источник: мэр Мелитополя Иван Федоров в Telegram

Дословно: "Громкий взрыв в пока оккупированном Мелитополе".

Реклама:

Детали: Позже мэр добавил, что жители сообщают о перекрытии движения транспорта между заводами "Рефма" и "Агат", которые враг превратил в военные базы.

"В то же время после взрыва, который слышал весь город, по Мелитополю на бешеной скорости ездят авто силовиков", – добавил Федоров.

Темы: Мелитопольвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Кремль перетягивает мифы о "Великой Отечественной" на войну в Украине – ISW

Безуглая заявила о выходе из фракции и партии "Слуга народа"

Обновлено от 22:40, фотоРакетный удар по Харькову: 11 пострадавших, среди них – журналисты из Турции

Большинство "слуг" за возвращение закона о мобилизации на доработку – источники

Армия РФ ударила по угольному предприятию в Мирнограде Донецкой области, погиб человек

ОбновленоВ Киеве нашли мертвыми экс-заместителя генпрокурора и ее дочь

Все новости...
Мелитополь
Тарнавский: Наступление на Мелитопольском направлении продолжается
Партизаны взорвали машину с мародерами в Мелитополе – мэр
На окрестностях оккупированного Мелитополя раздавались взрывы − мэр
Последние новости
04:48
Кремль перетягивает мифы о "Великой Отечественной" на войну в Украине – ISW
03:58
"План победы в Украине": республиканцы объяснили, как США должны помочь одолеть Россию
03:22
На общину Сумской области россияне сбросили 9 мин
02:20
видео, ОбновленоВ Москве и Подмосковье – масштабные пожары
01:54
Безуглая заявила о выходе из фракции и партии "Слуга народа"
01:26
фотоСпасатели показали последствия ракетного удара по центру Харькова
00:58
Посол: 29 украинцам отказали в эвакуации из Сектора Газа из-за сотрудничества с ХАМАС
00:28
В правительстве Финляндии подтвердили намерение держать границу с РФ закрытой
00:01
Обновлено от 22:40, фотоРакетный удар по Харькову: 11 пострадавших, среди них – журналисты из Турции
23:48
Молдова об очередном "запрете" на въезд в РФ: Вызывает сожаление, но это уже обычное явление
Все новости...
Реклама: