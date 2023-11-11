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ДСНС попереджає про погіршення погоди: значні дощі, сніг і вітер

Катерина ТищенкоСубота, 11 листопада 2023, 22:50
ДСНС попереджає про погіршення погоди: значні дощі, сніг і вітер
ілюстративне фото Getty Images

Держслужба з надзвичайних ситуацій попереджає про погіршення погодних умов в Україні у неділю.

Джерело: ДСНС України

Дослівно: "В Україні погіршаться погодні умови.

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12 листопада у північних, центральних, вночі й у південній частині країни значні дощі; в Карпатах значний сніг; в Україні пориви вітру 15-22 м/с (І рівень небезпечності, жовтий);

У південній, східній частині та в центральних областях пориви сильного вітру 25-30 м/с (ІІ рівень небезпечності, помаранчевий)".

Деталі: У ДСНС радять усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні; на вулиці триматися якомога далі від рекламних щитів, ліній електропередач, дерев; не паркувати поруч із деревами автотранспорт.

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Теми: погодаДСНС
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