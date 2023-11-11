ГСЧС предупреждает об ухудшении погоды: сильные дожди, снег и ветер
Суббота, 11 ноября 2023, 22:50
Госслужба по чрезвычайным ситуациям предупреждает об ухудшении погодных условий в Украине в воскресенье.
Источник: ГСЧС Украины
Дословно: "В Украине ухудшатся погодные условия.
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12 ноября в северных, центральных, ночью и в южной части страны значительные дожди; в Карпатах значительный снег; в Украине порывы ветра 15-22 м/с (І уровень опасности, желтый);
В южной, восточной части и в центральных областях порывы сильного ветра 25-30 м/с (II уровень опасности, оранжевый)".
Детали: В ГСЧС советуют все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу; на улице держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередач, деревьев; не парковать рядом с деревьями автотранспорт.
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