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У Києві BMW врізалася в 5 припаркованих авто, сталася бійка – поліція

Катерина ТищенкоСубота, 11 листопада 2023, 23:29
У Києві BMW врізалася в 5 припаркованих авто, сталася бійка – поліція
ДТП у Києві 11 листопада, фото поліції

На проспекті Відрадному в Києві у суботу ввечері виникла бійка між водієм BMW, його друзями та водіями пошкоджених ним автомобілів.

Джерело: поліція Києва, патрульна поліція Києва

ДТП у Києві, фото патрульної поліції
ДТП у Києві, фото патрульної поліції

Дослівно: "Сьогодні близько 21:30 до поліції надійшла інформація, що на проспекті Відрадному водій автомобіля "БМВ", ймовірно, напідпитку здійснив зіткнення з 5-ма припаркованими автомобілями. У результаті власники пошкоджених автомобілів почали обурюватись, і словесний конфлікт переріс у бійку".

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Деталі: В поліції зазначили, що в бійці також брали участь друзі водія BMW.

На місце прибули наряди патрульної поліції, спецпризначенці полку № 1 та поліція охорони.

 

Правоохоронці припинили конфлікт та затримали порушника. Інформація щодо потерпілих наразі не надходила.

ВІДЕО ДНЯ

Подію зареєстровано у Солом’янському управлінні поліції. Після завершення перевірки буде надано правову оцінку.

 

Водночас у патрульній поліції Києва повідомили, що через масштабну аварію на проспекті Відрадному рух транспорту ускладнений.

Водій BMW погодився пройти огляд на стан сп’яніння за допомогою алкотесту Драгер. Результат — 1,84 проміле алкоголю в крові.

Теми: КиївавтоДТПбійка
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