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В Киеве BMW врезалась в 5 припаркованных авто, произошла драка – полиция

Катерина ТищенкоСуббота, 11 ноября 2023, 23:29
В Киеве BMW врезалась в 5 припаркованных авто, произошла драка – полиция
ДТП в Киеве 11 ноября, фото полиции

На проспекте Отрадном в Киеве в субботу вечером возникла драка между водителем BMW, его друзьями и водителями поврежденных им автомобилей.

Источник: полиция Киева, патрульная полиция Киева

ДТП в Киеве, фото патрульной полиции
ДТП в Киеве, фото патрульной полиции

Дословно: "Сегодня около 21:30 в полицию поступила информация, что на проспекте Отрадном водитель автомобиля "БМВ", вероятно, навеселе совершил столкновение с 5-ю припаркованными автомобилями. В результате владельцы поврежденных автомобилей начали возмущаться, и словесный конфликт перерос в драку".

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Детали: В полиции отметили, что в драке также участвовали друзья водителя BMW.

На место прибыли наряды патрульной полиции, спецназовцы полка № 1 и полиция охраны.

 

Правоохранители прекратили конфликт и задержали нарушителя. Информация о пострадавших пока не поступала.

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Событие зарегистрировано в Соломенском управлении полиции. После завершения проверки будет дана правовая оценка.

 

В то же время, в патрульной полиции Киева сообщили, что из-за масштабной аварии на проспекте Отрадном движение транспорта затруднено.

Водитель BMW согласился пройти освидетельствование на состояние опьянения с помощью алкотеста Драгер. Результат - 1,84 промилле алкоголя в крови.

Темы: КиевавтоДТПдрака
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