В Киеве BMW врезалась в 5 припаркованных авто, произошла драка – полиция
На проспекте Отрадном в Киеве в субботу вечером возникла драка между водителем BMW, его друзьями и водителями поврежденных им автомобилей.
Источник: полиция Киева, патрульная полиция Киева
Дословно: "Сегодня около 21:30 в полицию поступила информация, что на проспекте Отрадном водитель автомобиля "БМВ", вероятно, навеселе совершил столкновение с 5-ю припаркованными автомобилями. В результате владельцы поврежденных автомобилей начали возмущаться, и словесный конфликт перерос в драку".
Детали: В полиции отметили, что в драке также участвовали друзья водителя BMW.
На место прибыли наряды патрульной полиции, спецназовцы полка № 1 и полиция охраны.
Правоохранители прекратили конфликт и задержали нарушителя. Информация о пострадавших пока не поступала.
Событие зарегистрировано в Соломенском управлении полиции. После завершения проверки будет дана правовая оценка.
В то же время, в патрульной полиции Киева сообщили, что из-за масштабной аварии на проспекте Отрадном движение транспорта затруднено.
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