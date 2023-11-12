Колаборантів з Донеччини росіяни відправляють на навчання до Сибіру – ЦНС
За даними Центру національного спротиву, місцевих колаборантів із ТОТ відправляють на навчання у Сибір.
Джерело: ЦНС
Дослівно: "Розгортання мережі російських окупаційних адміністрацій вимагає наявності навчених кадрів.
Зважаючи на те, що росіянам не вдалось залучитись підтримкою більшості громадян України, які працювали в секторі державного та місцевого управління їм доводиться завозити спеціалістів з території РФ.
Ті ж колаборанти, які зголосилися працювати в окупаційних адміністраціях здебільшого не мають відповідної освіти або ж займали найнижчі посади в цьому секторі".
Деталі: У ЦНС повідомляють, що російські куратори колаборантів з ТОТ Донецької області організували їм навчання у Сибіру.
За даними спротиву, навчатимуть "управлінців" в інституті державного та муніципального управління при правлінні Красноярського краю.