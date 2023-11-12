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Колаборантів з Донеччини росіяни відправляють на навчання до Сибіру – ЦНС

Ольга Глущенко Неділя, 12 листопада 2023, 04:54
Колаборантів з Донеччини росіяни відправляють на навчання до Сибіру – ЦНС
Донецька область, ілюстративне фото з ТГ Кириленка

За даними Центру національного спротиву, місцевих колаборантів із ТОТ відправляють на навчання у Сибір.

Джерело: ЦНС

Дослівно: "Розгортання мережі російських окупаційних адміністрацій вимагає наявності навчених кадрів.

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Зважаючи на те, що росіянам не вдалось залучитись підтримкою більшості громадян України, які працювали в секторі державного та місцевого управління їм доводиться завозити спеціалістів з території РФ.

Ті ж колаборанти, які зголосилися працювати в окупаційних адміністраціях здебільшого не мають відповідної освіти або ж займали найнижчі посади в цьому секторі".

Деталі: У ЦНС повідомляють, що російські куратори колаборантів з ТОТ Донецької області організували їм навчання у Сибіру.

ВІДЕО ДНЯ

За даними спротиву, навчатимуть "управлінців" в інституті державного та муніципального управління при правлінні Красноярського краю.

Теми: Донецька областьокупаціяРосія
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