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Коллаборационистов из Донецкой области россияне отправляют на обучение в Сибирь – ЦНС

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 12 ноября 2023, 04:54
Коллаборационистов из Донецкой области россияне отправляют на обучение в Сибирь – ЦНС
Донецкая область, иллюстративное фото из ТГ Кириленко

По данным Центра национального сопротивления, местных коллаборационистов с ВОТ отправляют на обучение в Сибирь.

Источник: ЦНС

Дословно: "Развертывание сети российских оккупационных администраций требует наличия обученных кадров.

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Учитывая то, что россиянам не удалось заручиться поддержкой большинства граждан Украины, которые работали в секторе государственного и местного управления им приходится завозить специалистов с территории РФ.

Те же коллаборационисты, которые согласились работать в оккупационных администрациях в основном не имеют соответствующего образования или занимали низкие должности в этом секторе".

Детали: В ЦНС сообщают, что российские кураторы коллаборационистов с ВОТ Донецкой области организовали им обучение в Сибири.

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По данным сопротивления, учить "управленцев" будут в институте государственного и муниципального управления при правлении Красноярского края.

Темы: Донецкая областьоккупацияРосcия
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