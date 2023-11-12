По данным Центра национального сопротивления, местных коллаборационистов с ВОТ отправляют на обучение в Сибирь.

Источник: ЦНС

Дословно: "Развертывание сети российских оккупационных администраций требует наличия обученных кадров.

Реклама:

Учитывая то, что россиянам не удалось заручиться поддержкой большинства граждан Украины, которые работали в секторе государственного и местного управления им приходится завозить специалистов с территории РФ.

Те же коллаборационисты, которые согласились работать в оккупационных администрациях в основном не имеют соответствующего образования или занимали низкие должности в этом секторе".

Детали: В ЦНС сообщают, что российские кураторы коллаборационистов с ВОТ Донецкой области организовали им обучение в Сибири.

ВИДЕО ДНЯ

По данным сопротивления, учить "управленцев" будут в институте государственного и муниципального управления при правлении Красноярского края.