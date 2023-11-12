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Росіяни намагаються повернути втрачені позиції під Бахмутом – речник Сухопутних військ

Ольга Глущенко Неділя, 12 листопада 2023, 05:55
Росіяни намагаються повернути втрачені позиції під Бахмутом – речник Сухопутних військ
БАХМУТ, ФОТО ДМИТРА ЛАРІНА, УП

На Бахмутському напрямку російські окупанти перейшли від оборони до атакувальних дій, протягом минулої доби українські захисники відбили 15 атак армії РФ.

Джерело: начальник служби зв'язків із громадськістю командування Сухопутних військ Збройних сил України Володимир Фітьо, цитує Інтерфакс-Україна

Пряма мова: "Активність на цьому напрямку розпочалася з новою силою, противник там від оборони перейшов до активної оборони, намагається відбити ті позиції, які в нього були втрачені. І, відповідно, на Бахмутському напрямку і на південь від Бахмута ворог намагається тиснути на наші Сили оборони".

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Деталі: Він так само зазначив, що війська РФ намагаються "промацати" оборону ЗСУ, знайти слабкі місця і ведуть активну артилерійську роботу по українських позиціях.

Теми: війна
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