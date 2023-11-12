Окупанти збільшили кількість авіаударів – Тарнавський

Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський заявив, що противник збільшив кількість авіаударів, зокрема, із застосуванням керованих авіабомб.

Джерело: Тарнавський у Telegram

Деталі: За даними військових, на Таврійському напрямку ворог завдав 30 авіаударів, провів 48 бойових зіткнень та здійснив 712 артобстрілів.

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Підрозділи ракетних військ та артилерії зі складу ОСУВ Таврія протягом доби виконали 1067 вогневих завдань.

Військові знищили на напрямку 572 окупантів, це більше половини усіх росіян, вбитих за добу на фронті.

Знищено 32 одиниці військової техніки. Зокрема, 2 танки, 14 ББМ, 3 артсистеми, 2 ПТРК, 7 БпЛА, 1 автомобіль та 3 одиниці спецтехніки. Також знищено 4 склади боєприпасів та ще один важливий об’єкт противника. Ще 21 одиницю військової техніки ворога пошкоджено.