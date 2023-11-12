Оккупанты увеличили количество авиаударов - Тарнавский

Командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский заявил, что противник увеличил количество авиаударов, в частности, с применением управляемых авиабомб.

Источник: Тарнавский в Telegram

Детали: По данным военных, на Таврийском направлении враг нанес 30 авиаударов, провел 48 боевых столкновений и совершил 712 артобстрелов.

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Подразделения ракетных войск и артиллерии из состава ОСУВ Таврия в течение суток выполнили 1067 огневых задач.

Военные уничтожили на направлении 572 оккупантов, это больше половины всех россиян, убитых за сутки на фронте.

Уничтожено 32 единицы военной техники. В частности, 2 танка, 14 ББМ, 3 артсистемы, 2 ПТРК, 7 БпЛА, 1 автомобиль и 3 единицы спецтехники. Также уничтожено 4 склада боеприпасов и еще один важный объект противника. Еще 21 единица военной техники врага повреждена.