Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Оккупанты увеличили количество авиаударов - Тарнавский

Роман ПетренкоВоскресенье, 12 ноября 2023, 10:04
Оккупанты увеличили количество авиаударов - Тарнавский
скриншот

Командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский заявил, что противник увеличил количество авиаударов, в частности, с применением управляемых авиабомб.

Источник: Тарнавский в Telegram

Детали: По данным военных, на Таврийском направлении враг нанес 30 авиаударов, провел 48 боевых столкновений и совершил 712 артобстрелов.

Реклама:

Подразделения ракетных войск и артиллерии из состава ОСУВ Таврия в течение суток выполнили 1067 огневых задач.

Военные уничтожили на направлении 572 оккупантов, это больше половины всех россиян, убитых за сутки на фронте.

Уничтожено 32 единицы военной техники. В частности, 2 танка, 14 ББМ, 3 артсистемы, 2 ПТРК, 7 БпЛА, 1 автомобиль и 3 единицы спецтехники. Также уничтожено 4 склада боеприпасов и еще один важный объект противника. Еще 21 единица военной техники врага повреждена.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Вооруженные силывойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Кремль перетягивает мифы о "Великой Отечественной" на войну в Украине – ISW

Безуглая заявила о выходе из фракции и партии "Слуга народа"

Обновлено от 22:40, фотоРакетный удар по Харькову: 11 пострадавших, среди них – журналисты из Турции

Большинство "слуг" за возвращение закона о мобилизации на доработку – источники

Армия РФ ударила по угольному предприятию в Мирнограде Донецкой области, погиб человек

ОбновленоВ Киеве нашли мертвыми экс-заместителя генпрокурора и ее дочь

Все новости...
Вооруженные силы
Топливо для ВСУ начнут маркировать в красный и зеленый цвет, чтобы избежать злоупотреблений
Зеленский провел совещание с ГУР: Есть важные результаты работы разведки
ВСУ получили от ЕС вторую партию собак-саперов
Последние новости
04:48
Кремль перетягивает мифы о "Великой Отечественной" на войну в Украине – ISW
03:58
"План победы в Украине": республиканцы объяснили, как США должны помочь одолеть Россию
03:22
На общину Сумской области россияне сбросили 9 мин
02:20
видео, ОбновленоВ Москве и Подмосковье – масштабные пожары
01:54
Безуглая заявила о выходе из фракции и партии "Слуга народа"
01:26
фотоСпасатели показали последствия ракетного удара по центру Харькова
00:58
Посол: 29 украинцам отказали в эвакуации из Сектора Газа из-за сотрудничества с ХАМАС
00:28
В правительстве Финляндии подтвердили намерение держать границу с РФ закрытой
00:01
Обновлено от 22:40, фотоРакетный удар по Харькову: 11 пострадавших, среди них – журналисты из Турции
23:48
Молдова об очередном "запрете" на въезд в РФ: Вызывает сожаление, но это уже обычное явление
Все новости...
Реклама: