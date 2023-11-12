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У Харкові стався вибух біля АЗС

Роман ПетренкоНеділя, 12 листопада 2023, 11:38
У Харкові стався вибух біля АЗС
усі фото: нацполіція

У Харкові вранці 12 листопада стався вибух на автозаправній станції.

Джерело: Нацполіція, коментар компанії ОККО, наданий "Українській правді"

Деталі: Вранці у соцмережах повідомляли про вибух у Харкові, але тоді не було ані тривоги, ані повідомлень від Повітряних сил.

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Пізніше поліція повідомила про вибух на АЗК.

Наразі подробиць, окрім фото, немає.

Патрульні тимчасово обмежили рух транспорту.

ВІДЕО ДНЯ

Оновлено: Представниця компанії ОККО для УП наголосила, що вибух стався всередині авто, виникла пожежа.

Водія авто госпіталізували, інші клієнти та персонал не постраждали.

Пожежу загасили протягом 10 хвилин, вона не встигла перекинутися на інше обладнання АЗС.

Наразі на місці працюють спеціалісти - зʼясовують причини.

 

Теми: Харківвибух
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