В Харькове произошел взрыв возле АЗС
Воскресенье, 12 ноября 2023, 11:38
В Харькове утром 12 ноября произошел взрыв на автозаправочной станции.
Источник: Нацполиция, комментарий ОККО, предоставленный "Украинской правде"
Детали: Утром в соцсетях сообщали о взрыве в Харькове, но тогда не было ни тревоги, ни сообщений от Воздушных сил.
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Позже полиция сообщила о взрыве на АЗК.
Сейчас подробностей, кроме фото, нет.
Патрульные временно ограничили движение транспорта.
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Обновлено: Представительница компании ОККО для УП отметила, что взрыв произошел внутри авто, возник пожар.
Водителя авто госпитализировали, другие клиенты и персонал не пострадали.
Пожар потушили в течение 10 минут, он не успел перекинуться на другое оборудование АЗС.
Сейчас на месте работают специалисты - выясняют причины.