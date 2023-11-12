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В Харькове произошел взрыв возле АЗС

Роман ПетренкоВоскресенье, 12 ноября 2023, 11:38
В Харькове произошел взрыв возле АЗС
все фото: нацполиция

В Харькове утром 12 ноября произошел взрыв на автозаправочной станции.

Источник: Нацполиция, комментарий ОККО, предоставленный "Украинской правде"

Детали: Утром в соцсетях сообщали о взрыве в Харькове, но тогда не было ни тревоги, ни сообщений от Воздушных сил.

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Позже полиция сообщила о взрыве на АЗК.

Сейчас подробностей, кроме фото, нет.

Патрульные временно ограничили движение транспорта.

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Обновлено: Представительница компании ОККО для УП отметила, что взрыв произошел внутри авто, возник пожар.

Водителя авто госпитализировали, другие клиенты и персонал не пострадали.

Пожар потушили в течение 10 минут, он не успел перекинуться на другое оборудование АЗС.

Сейчас на месте работают специалисты - выясняют причины.

 

Темы: Харьковвзрыв
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