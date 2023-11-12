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РФ посилює контроль над "ПВК Вагнер" – розвідка Британії

"Європейська правда", "Українська правда"Неділя, 12 листопада 2023, 12:31
РФ посилює контроль над ПВК Вагнер – розвідка Британії
фото: риа новости

Розвідка великої Британії стверджує, що після спроби заколоту і загибелі керівництва приватної військової компанії "Вагнер" російська держава намагається посилити свій контроль над угрупованням.

Джерело: огляд Міноборони Британії від 12 листопада, "Європейська правда"

Деталі: Як заявляють у відомстві, станом на кінець жовтня 2023 року великі елементи приватної військової компанії "Вагнер ", ймовірно, були асимільовані в командну структуру Росгвардії і відновили активний рекрутинг.

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"Цей підрозділ "Вагнера" у складі Росгвардії, ймовірно, очолює Павел Пригожин, син покійного власника "Вагнера" Євгенія Пригожина", – йдеться в огляді.

Інші групи бійців "Вагнера", найімовірніше, приєдналися до іншої російської ПВК – "Редут", яка, згідно з розслідуванням Радіо Свобода, налічує загалом 7 000 осіб.

Крім того, як зазначається в огляді, 1 листопада 2023 року лідер Чечні Рамзан Кадиров заявив, що медики групи Вагнера увійшли до складу чеченського спецпідрозділу "Ахмат". Раніше, 25 жовтня 2023 року, Кадиров заявив, що 170 колишніх бійців "Вагнера" вже приєдналися до "Ахмату".

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"Після заколоту в липні 2023 року і подальшої загибелі керівництва "Вагнера" в серпні 2023 року російська держава здійснює більш прямий контроль над діяльністю "Вагнера" і його колишнім персоналом", – стверджують британські аналітики.

Нагадаємо: Уряд Великої Британії після заклику групи депутатів перегляне "обсяг і масштаби" розвідувальної діяльності стосовно терористичної групи Вагнера, зокрема у світлі загибелі її ватажка Євгенія Пригожина.

Британська розвідка у серпні допускала, що смерть ватажка Євгенія Пригожина матиме глибоко дестабілізуючий вплив на групу Вагнера.

Наступного місяця Велика Британія офіційно визнала угруповання терористичною організацією

Теми: ВагнерРосіявійнапропаганда
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