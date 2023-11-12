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РФ усиливает контроль над "ЧВК Вагнер" - разведка Британии

"Европейская правда", "Украинская правда"Воскресенье, 12 ноября 2023, 12:31
РФ усиливает контроль над ЧВК Вагнер - разведка Британии
фото: риа новости

Разведка Великобритании утверждает, что после попытки мятежа и гибели руководства частной военной компании "Вагнер" российское государство пытается усилить свой контроль над группировкой.

Источник: обзор Минобороны Великобритании от 12 ноября, "Европейская правда"

Детали: Как заявляют в ведомстве, по состоянию на конец октября 2023 года крупные элементы частной военной компании "Вагнер", вероятно, были ассимилированы в командную структуру Росгвардии и возобновили активный рекрутинг.

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"Это подразделение "Вагнера" в составе Росгвардии, вероятно, возглавляет Павел Пригожин, сын покойного владельца "Вагнера" Евгения Пригожина", – говорится в обзоре.

Другие группы бойцов "Вагнера", скорее всего, присоединились к другой российской ЧВК – "Редут", которая, согласно расследованию Радио Свобода, насчитывает всего 7 000 человек.

Кроме того, как отмечается в обзоре, 1 ноября 2023 года лидер Чечни Рамзан Кадыров заявил, что медики группы Вагнера вошли в состав чеченского спецподразделения "Ахмат". Ранее, 25 октября 2023 года, Кадыров заявил, что 170 бывших бойцов "Вагнера" уже присоединились к "Ахмату".

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"После мятежа в июле 2023 года и последующей гибели руководства "Вагнера" в августе 2023 года российское государство осуществляет более прямой контроль над деятельностью "Вагнера" и его бывшим персоналом", – утверждают британские аналитики.

Напомним: Правительство Великобритании после призыва группы депутатов пересмотрит "объем и масштабы" разведывательной деятельности в отношении террористической группы Вагнера, в частности в свете гибели ее главаря Евгения Пригожина.

Британская разведка в августе допускала, что смерть главаря Евгения Пригожина будет иметь глубоко дестабилизирующее влияние на группу Вагнера.

В следующем месяце Великобритания официально признала группировку террористической организацией.

Темы: ВагнерРосcиявойнапропаганда
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