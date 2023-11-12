Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Києво-Печерська лавра переходить на новоюліанський календар

Катерина ТищенкоНеділя, 12 листопада 2023, 17:53
Києво-Печерська лавра переходить на новоюліанський календар
Києво-Печерська лавра, фото Getty Images

Києво-Печерська лавра з 15 листопада переходить на новоюліанський календар, що є основним для Православної Церкви України.

Джерело: виконувач обов'язків намісника Києво-Печерської лаври архімандрит Авраамій у Facebook

Дослівно: "На численні прохання парафіян Києво-Печерської лаври, з благословення священноархімандрита Свято-Успенської Києво-Печерської лаври Блаженнійшого митрополита Епіфанія, з 15 листопада (початок Різдвяного посту) Лавра переходить на використання новоюліанського календаря, який є основним для нашої Помісної Церкви".

Реклама:

Що передувало: З 1 вересня Православна Церква України перейшла на новий календарний стиль, де для обчислення нерухомих свят використовується новоюліанський календар. 

З переходом на новоюліанський календар для нерухомих свят, ПЦУ відзначатиме Різдво 25 грудня, а не 7 січня. Покрову – 1 жовтня, Водохреще – 6 січня, а День Святого Миколая – 6 грудня. Святкування рухомого Великодня і прив'язаних до нього свят залишиться без змін.

Водночас парафії та монастирі, які бажають дотримуватися старого календаря, матимуть цю можливість.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: церкваПравославна Церква Українирелігія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Кремль перетягує міфи про "Велику Вітчизняну" на війну в Україні – ISW

Безугла заявила про вихід із фракції та партії "Слуга народу"

Оновлено від 22:40, фотоРакетний удар по Харкову: 11 постраждалих, серед них – журналісти з Туреччини

Більшість "слуг" за повернення закону про мобілізацію на доопрацювання – джерела

Армія РФ вдарила по вугільному підприємству у Мирнограді на Донеччині, загинула людина

ОновленоУ Києві знайшли мертвими ексзаступницю генпрокурора та її доньку

Усі новини...
церква
Закон Божий. Як і коли Рада хоче заборонити Московський патріархат 
СБУ повідомила про підозру патріарху РПЦ Кирилу, а Путін дав йому премію
УГКЦ спростувує заяву про звільнення керівництва храму, де знімали кліп Жадана і Соловій
Останні новини
04:48
Кремль перетягує міфи про "Велику Вітчизняну" на війну в Україні – ISW
03:58
"План перемоги в Україні": республіканці пояснили, як США мають допомогти здолати Росію
03:22
На громаду Сумщини росіяни скинули 9 мін
02:20
відео, оновленоУ Москві та Підмосков'ї – масштабні пожежі
01:54
Безугла заявила про вихід із фракції та партії "Слуга народу"
01:26
фотоРятувальники показали наслідки ракетного удару по центру Харкова
00:58
Посол: 29 українцям відмовили в евакуації із Сектора Гази через співпрацю з ХАМАС
00:28
В уряді Фінляндії підтвердили намір тримати кордон із РФ закритим
00:01
Оновлено від 22:40, фотоРакетний удар по Харкову: 11 постраждалих, серед них – журналісти з Туреччини
23:48
Молдова про чергову "заборону" на в’їзд до РФ: Викликає жаль, але це вже звичайне явище
Усі новини...
Реклама: