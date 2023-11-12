Києво-Печерська лавра переходить на новоюліанський календар

Києво-Печерська лавра з 15 листопада переходить на новоюліанський календар, що є основним для Православної Церкви України.

Джерело: виконувач обов'язків намісника Києво-Печерської лаври архімандрит Авраамій у Facebook

Дослівно: "На численні прохання парафіян Києво-Печерської лаври, з благословення священноархімандрита Свято-Успенської Києво-Печерської лаври Блаженнійшого митрополита Епіфанія, з 15 листопада (початок Різдвяного посту) Лавра переходить на використання новоюліанського календаря, який є основним для нашої Помісної Церкви".

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Що передувало: З 1 вересня Православна Церква України перейшла на новий календарний стиль, де для обчислення нерухомих свят використовується новоюліанський календар.

З переходом на новоюліанський календар для нерухомих свят, ПЦУ відзначатиме Різдво 25 грудня, а не 7 січня. Покрову – 1 жовтня, Водохреще – 6 січня, а День Святого Миколая – 6 грудня. Святкування рухомого Великодня і прив'язаних до нього свят залишиться без змін.

Водночас парафії та монастирі, які бажають дотримуватися старого календаря, матимуть цю можливість.