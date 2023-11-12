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Киево-Печерская лавра переходит на новоюлианский календарь

Катерина ТищенкоВоскресенье, 12 ноября 2023, 17:53
Киево-Печерская лавра переходит на новоюлианский календарь
Киево-Печерская лавра, фото Getty Images

Киево-Печерская лавра с 15 ноября переходит на новоюлианский календарь, который является основным для Православной Церкви Украины.

Источник: исполняющий обязанности наместника Киево-Печерской лавры архимандрит Авраамий в Facebook

Дословно: "По многочисленным просьбам прихожан Киево-Печерской лавры, по благословению священноархимандрита Свято-Успенской Киево-Печерской лавры Блаженнейшего митрополита Епифания, с 15 ноября (начало Рождественского поста) Лавра переходит на использование новоюлианского календаря, который является основным для нашей Поместной Церкви".

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Что предшествовало: С 1 сентября Православная Церковь Украины перешла на новый календарный стиль, где для исчисления неподвижных праздников используется новоюлианский календарь.

С переходом на новоюлианский календарь для неподвижных праздников, ПЦУ будет отмечать Рождество 25 декабря, а не 7 января. Покров - 1 октября, Крещение - 6 января, а День Святого Николая - 6 декабря. Празднование подвижной Пасхи и привязанных к ней праздников останется без изменений.

В то же время приходы и монастыри, желающие придерживаться старого календаря, будут иметь эту возможность.

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Темы: церковьПравославная Церковь Украинырелигия
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