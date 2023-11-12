У Дарницькому районі Києва горів склад, двоє постраждалих
У Дарницькому районі Києва на вулиці Бориспільській горів склад із будматеріалами, рятувальники просили не їхати вулицею та прибрати припарковані поряд авто.
Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Telegram
Дослівно: "Пожежа в Дарницькому районі столиці, на вулиці Бориспільській. Горить склад з будматеріалами. Всі служби працюють на місці.
Наразі виявили одного постраждалого. Розвідка триває.
Рятувальники просять не заважати їх роботі, аби служби могли оперативно ліквідувати пожежу. Не проїжджати вулицею Бориспільською та прибрати припарковані поруч з місцем пожежі автівки".
Оновлено: Пізніше Кличко повідомив, що пожежу в магазині-складі будматеріалів на вулиці Бориспільській ліквідували. Виявили двох постраждалих співробітників у стані гострої реакції на стрес.
У ліквідації пожежі були задіяні 7 одиниць техніки та 27 фахівців особового складу рятувальників.