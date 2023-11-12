У Дарницькому районі Києва горів склад, двоє постраждалих

У Дарницькому районі Києва на вулиці Бориспільській горів склад із будматеріалами, рятувальники просили не їхати вулицею та прибрати припарковані поряд авто.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Telegram

Пожежа на вулиці Бориспільській 12 листопада, фото ДСНС

Дослівно: "Пожежа в Дарницькому районі столиці, на вулиці Бориспільській. Горить склад з будматеріалами. Всі служби працюють на місці.

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Наразі виявили одного постраждалого. Розвідка триває.

Рятувальники просять не заважати їх роботі, аби служби могли оперативно ліквідувати пожежу. Не проїжджати вулицею Бориспільською та прибрати припарковані поруч з місцем пожежі автівки".

Оновлено: Пізніше Кличко повідомив, що пожежу в магазині-складі будматеріалів на вулиці Бориспільській ліквідували. Виявили двох постраждалих співробітників у стані гострої реакції на стрес.

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У ліквідації пожежі були задіяні 7 одиниць техніки та 27 фахівців особового складу рятувальників.