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У Дарницькому районі Києва горів склад, двоє постраждалих

Катерина ТищенкоНеділя, 12 листопада 2023, 20:43
У Дарницькому районі Києва горів склад, двоє постраждалих
Пожежа на вулиці Бориспільській 12 листопада, фото ДСНС

У Дарницькому районі Києва на вулиці Бориспільській горів склад із будматеріалами, рятувальники просили не їхати вулицею та прибрати припарковані поряд авто.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Telegram

Пожежа на вулиці Бориспільській 12 листопада, фото ДСНС
Пожежа на вулиці Бориспільській 12 листопада, фото ДСНС

Дослівно: "Пожежа в Дарницькому районі столиці, на вулиці Бориспільській. Горить склад з будматеріалами. Всі служби працюють на місці.

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Наразі виявили одного постраждалого. Розвідка триває.

Рятувальники просять не заважати їх роботі, аби служби могли оперативно ліквідувати пожежу. Не проїжджати вулицею Бориспільською та прибрати припарковані поруч з місцем пожежі автівки".

 

Оновлено: Пізніше Кличко повідомив, що пожежу в магазині-складі будматеріалів на вулиці Бориспільській ліквідували. Виявили двох постраждалих співробітників у стані гострої реакції на стрес.

ВІДЕО ДНЯ

У ліквідації пожежі були задіяні 7 одиниць техніки та 27 фахівців особового складу рятувальників.

Теми: Київпожежа
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