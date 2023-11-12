В Дарницком районе Киева горел склад, двое пострадавших

В Дарницком районе Киева на улице Бориспольской горел склад со стройматериалами, спасатели просили не ехать по улице и убрать припаркованные рядом авто.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Telegram

Пожар на улице Бориспольской 12 ноября, фото ГСЧС

Дословно: "Пожар в Дарницком районе столицы, на улице Бориспольской. Горит склад со стройматериалами. Все службы работают на месте.

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Сейчас обнаружили одного пострадавшего. Разведка продолжается.

Спасатели просят не мешать их работе, чтобы службы могли оперативно ликвидировать пожар. Не проезжать по улице Бориспольской и убрать припаркованные рядом с местом пожара машины".

Обновлено: Позже Кличко сообщил, что пожар в магазине-складе стройматериалов на улице Бориспольской ликвидировали. Обнаружили двух пострадавших сотрудников в состоянии острой реакции на стресс.

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В ликвидации пожара были задействованы 7 единиц техники и 27 специалистов личного состава спасателей.