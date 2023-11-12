В Дарницком районе Киева горел склад, двое пострадавших
В Дарницком районе Киева на улице Бориспольской горел склад со стройматериалами, спасатели просили не ехать по улице и убрать припаркованные рядом авто.
Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Telegram
Дословно: "Пожар в Дарницком районе столицы, на улице Бориспольской. Горит склад со стройматериалами. Все службы работают на месте.
Сейчас обнаружили одного пострадавшего. Разведка продолжается.
Спасатели просят не мешать их работе, чтобы службы могли оперативно ликвидировать пожар. Не проезжать по улице Бориспольской и убрать припаркованные рядом с местом пожара машины".
Обновлено: Позже Кличко сообщил, что пожар в магазине-складе стройматериалов на улице Бориспольской ликвидировали. Обнаружили двух пострадавших сотрудников в состоянии острой реакции на стресс.
В ликвидации пожара были задействованы 7 единиц техники и 27 специалистов личного состава спасателей.