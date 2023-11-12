У Парижі марш проти антисемітизму зібрав понад 100 тисяч людей

У Парижі масштабний громадянський марш проти антисемітизму зібрав, за даними поліції, понад 100 тисяч людей.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на канал BFM TV

Деталі: На чолі колони, яка стартувала з Площі Інвалідів, з великим банером "За Республіку, проти антисемітизму" можна було помітити відомих французьких політиків.

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Окрім двох організаторів, Жерара Ларше та Яеля Браун-Піве, присутня також прем'єр-міністерка Елізабет Борн, експрезиденти Франсуа Олланд та Ніколя Саркозі.

Присутні також колишні прем'єр-міністри, такі як Жан Кастекс, Едуар Філіпп, Бернар Казньов, Жан-Марк Еро і Мануель Вальс.

Разом з тим, президент Франції Емманюель Макрон після кількох днів вагань у суботу заявив, що не приєднається до мітингу, але буде там "серцем і духом".

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"Я ніколи не був на протестах на будь-яку тему. Моя роль... полягає в тому, щоб приймати рішення, говорити правильні слова, коли це необхідно, і діяти", – сказав Макрон

Влада Парижа розмістила 3 000 поліцейських вздовж маршруту протесту. Попри ризики для безпеки акція зібрала велику кількість учасників – за попередніми оцінками поліції, в марші взяли участь понад 100 тисяч людей.

У неділю по всій Франції було оголошено про проведення понад 70 мітингів, щоб сказати "ні" антисемітизму.

У Ніцці близько 3000 осіб, за даними поліції, взяли участь на березі моря у "великому мітингу за Республіку і проти антисемітизму" на заклик мера міста Крістіана Естрозі і місцевого відділення Представницької ради єврейських установ у Франції.

У Страсбурзі в неділю вранці зібралося кілька тисяч людей, в тому числі кілька депутатів французької партії LFI з Парижа.

У Ліоні понад 3 000 осіб, за даними префектури, зібралися на площі Белькур, під дрібним дощем, перед статуєю Петра, що спостерігає, – пам'ятником французькому опору нацистській окупації.

Що передувало: За останній місяць Міністерство внутрішніх справ Франції зафіксувало понад 1100 антисемітських інцидентів, що понад удвічі більше, ніж за весь минулий рік.

Переважна більшість французів схвалюють ініціативу маршу проти антисемітизму.