В Париже марш против антисемитизма собрал более 100 тысяч человек
В Париже масштабный гражданский марш против антисемитизма собрал, по данным полиции, более 100 тысяч человек.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на канал BFM TV
Детали: Во главе колонны, которая стартовала с Площади Инвалидов, с большим баннером "За Республику, против антисемитизма" можно было заметить известных французских политиков.
Кроме двух организаторов, Жерара Ларше и Яэля Браун-Пиве, присутствует также премьер-министр Элизабет Борн, экс-президенты Франсуа Олланд и Николя Саркози.
Присутствуют также бывшие премьер-министры, такие как Жан Кастекс, Эдуар Филипп, Бернар Казнев, Жан-Марк Эро и Мануэль Вальс.
Вместе с тем президент Франции Эмманюэль Макрон после нескольких дней колебаний в субботу заявил, что не присоединится к митингу, но будет там "сердцем и духом".
"Я никогда не был на протестах на любую тему. Моя роль... заключается в том, чтобы принимать решения, говорить правильные слова, когда это необходимо, и действовать", – сказал Макрон
Власти Парижа разместили 3 000 полицейских вдоль маршрута протеста. Несмотря на риски для безопасности акция собрала большое количество участников – по предварительным оценкам полиции, в марше приняли участие более 100 тысяч человек.
В воскресенье по всей Франции было объявлено о проведении более 70 митингов, чтобы сказать "нет" антисемитизму.
В Ницце около 3000 человек, по данным полиции, приняли участие на берегу моря в "большом митинге за Республику и против антисемитизма" по призыву мэра города Кристиана Эстрози и местного отделения Представительского совета еврейских учреждений во Франции.
В Страсбурге в воскресенье утром собралось несколько тысяч человек, в том числе несколько депутатов французской партии LFI из Парижа.
В Лионе более 3 000 человек, по данным префектуры, собрались на площади Белькур, под мелким дождем, перед статуей наблюдающего Петра – памятником французскому сопротивлению нацистской оккупации.
Что предшествовало: За последний месяц Министерство внутренних дел Франции зафиксировало более 1100 антисемитских инцидентов, что более чем вдвое больше, чем за весь прошлый год.
Подавляющее большинство французов одобряют инициативу марша против антисемитизма.