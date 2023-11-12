Байден хоче відновити військові зв'язки з Китаєм – Салліван

Президент США Джо Байден хоче відновити військові зв'язки з Китаєм, заявив радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван.

Джерело: Салліван в інтерв'ю програмі "Face the Nation" на телеканалі CBS, повідомляє Reuters

Пряма мова: "Президент рішуче налаштований на відновлення зв'язків між військовими, тому що він вважає, що це в інтересах національної безпеки США. Нам потрібні ці лінії зв'язку, щоб не було помилок, прорахунків чи непорозумінь".

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Деталі: Салліван зазначив, що відновлення військових зв'язків може відбуватися на всіх рівнях – від вищого керівництва до тактичного оперативного рівня, а також "на воді і в повітрі в Індо-Тихоокеанському регіоні".

В ефірі програмі "State of the Union" на CNN Салліван заявив, що Байден намагатиметься "просунути м'яч" щодо військових зв'язків під час зустрічі з Сі Цзіньпіном, але відмовився надати подальші подробиці.

"Китайці в основному розірвали ці комунікаційні зв'язки. Президент Байден хотів би їх відновити", - сказав Салліван, додавши, що "це головне питання порядку денного".

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Байден вперше за рік особисто зустрінеться з главою Китаю Сі Цзіньпіном у середу під час саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва в Сан-Франциско. Це буде лише друга особиста зустріч двох лідерів з моменту вступу Байдена на посаду в січні 2021 року.

Очікується, що на зустрічі Байдена і Сі будуть обговорюватися глобальні питання – від війни між Ізраїлем і ХАМАСом до вторгнення Росії в Україну, зв'язки Північної Кореї з Росією, Тайвань, Індо-Тихоокеанський регіон, права людини, виробництво фентанілу, штучний інтелект, а також "справедливі" торговельні та економічні відносини, повідомив високопоставлений американський чиновник.

Що передувало: Раніше видання Financial Times повідомило, що президент США Джо Байден на переговорах з лідером Китаю Сі Цзіньпіном у Сан-Франциско 15 листопада говоритиме про необхідність відновлення каналів зв’язку між збройними силами обох країн.