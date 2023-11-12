Байден хочет восстановить военные связи с Китаем – Салливан

Президент США Джо Байден хочет восстановить военные связи с Китаем, заявил советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан.

Источник: Салливан в интервью программе "Face the Nation" на телеканале CBS, сообщает Reuters

Прямая речь: "Президент решительно настроен на восстановление связей между военными, потому что он считает, что это в интересах национальной безопасности США. Нам нужны эти линии связи, чтобы не было ошибок, просчетов или недоразумений".

Реклама:

Детали: Салливан отметил, что восстановление военных связей может происходить на всех уровнях – от высшего руководства до тактического оперативного уровня, а также "на воде и в воздухе в Индо-Тихоокеанском регионе".

В эфире программы "State of the Union" на CNN Салливан заявил, что Байден будет пытаться "продвинуть мяч" по военным связям во время встречи с Си Цзиньпином, но отказался предоставить дальнейшие подробности.

"Китайцы в основном разорвали эти коммуникационные связи. Президент Байден хотел бы их восстановить", - сказал Салливан, добавив, что "это главный вопрос повестки дня".

ВИДЕО ДНЯ

Байден впервые за год лично встретится с главой Китая Си Цзиньпином в среду во время саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Сан-Франциско. Это будет лишь вторая личная встреча двух лидеров с момента вступления Байдена в должность в январе 2021 года.

Ожидается, что на встрече Байдена и Си будут обсуждаться глобальные вопросы – от войны между Израилем и ХАМАСом до вторжения России в Украину, связи Северной Кореи с Россией, Тайвань, Индо-Тихоокеанский регион, права человека, производство фентанила, искусственный интеллект, а также "справедливые" торговые и экономические отношения, сообщил высокопоставленный американский чиновник.

Что предшествовало: Ранее издание Financial Times сообщило, что президент США Джо Байден на переговорах с лидером Китая Си Цзиньпином в Сан-Франциско 15 ноября будет говорить о необходимости восстановления каналов связи между вооруженными силами обеих стран.