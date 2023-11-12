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Українські шпажистки вперше за 7 років виграли "золото" етапу Кубка світу

Катерина ТищенкоНеділя, 12 листопада 2023, 23:24
Українські шпажистки вперше за 7 років виграли золото етапу Кубка світу
українські шпажистки, фото НОК України

Жіноча збірна України з фехтування на шпагах здобула "золото" на етапі Кубка світу в італійському Леньяно, перемігши фехтувальниць із Південної Кореї з рахунком 41:40.

Джерело: Суспільне спорт

Деталі: Етап у Леньяно став першим на рівні Кубка світу з фехтування на шпагах у сезоні 2023/24. У Леньяно команда України змагалася у складі Влади Харькової, Олени Кривицької, Інни Бровко та Джоан Фейбі Бежури. На турнірі "синьо-жовті" отримали шостий номер посіву.

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Першими суперницями українських шпажисток на турнірі стала Естонія – в 1/8 фіналу. У дебютному протистоянні Україна здобула перемогу з рахунком 39:34.

У чвертьфіналі українки зустрілися з господарками доріжки – італійками на чолі з дворазовою чемпіонкою світу Росселою Ф'ямінго. Місце у топ-4 Україні гарантувала перемога з рахунком 45:36.

За місце у фіналі Харькова, Кривицька, Бровко та Бежура сперечалися у протистоянні зі збірною Гонконгу. Цей матч відбувся в близькій боротьбі, яку в підсумку виграли українки з рахунком 45:40 та гарантували собі щонайменше "срібло" турніру.

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У фіналі етапу Кубка світу українська команда шпажисток зустрілася з першим номером посіву – збірною Південної Кореї, у складі якої виступали призерки Олімпіади-2020 та чемпіонки світу Кан Йон Мі та Сон Се Ра.

Фінальне протистояння турніру завершилось мінімальною перемогою України з рахунком 41:40.

Тож на шляху до "золота" Україна перемогла усіх трьох призерок Олімпіади-2020.

Це перше "золото" у жіночій шпазі серед команд з 14 жовтня 2016 року, коли Україна перемогла на етапі в китайському Сучжоу. Тоді Україна також у фіналі здолала Південну Корею.

В олімпійській кваліфікації Україна піднялась на п'яте місце. Україна є найкращою командою Європи, яка наразі не здобула пряму путівку на Ігри-2024, відтак претендує на олімпійську ліцензію за континентальною квотою.

Теми: спорт
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