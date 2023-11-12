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Украинские шпажистки впервые за 7 лет выиграли "золото" этапа Кубка мира

Катерина ТищенкоВоскресенье, 12 ноября 2023, 23:24
Украинские шпажистки впервые за 7 лет выиграли золото этапа Кубка мира
украинские шпажистки, фото НОК Украины

Женская сборная Украины по фехтованию на шпагах завоевала "золото" на этапе Кубка мира в итальянском Леньяно, победив фехтовальщиц из Южной Кореи со счетом 41:40.

Источник: Суспільне спорт

Детали: Этап в Леньяно стал первым на уровне Кубка мира по фехтованию на шпагах в сезоне 2023/24. В Леньяно команда Украины соревновалась в составе Влады Харьковой, Елены Кривицкой, Инны Бровко и Джоан Фейби Бежуры. На турнире "сине-желтые" получили шестой номер посева.

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Первыми соперницами украинских шпажисток на турнире стала Эстония - в 1/8 финала. В дебютном противостоянии Украина одержала победу со счетом 39:34.

В четвертьфинале украинки встретились с хозяйками дорожки - итальянками во главе с двукратной чемпионкой мира Росселой Фьяминго. Место в топ-4 Украине гарантировала победа со счетом 45:36.

За место в финале Харькова, Кривицкая, Бровко и Бежура спорили в противостоянии со сборной Гонконга. Этот матч состоялся в близкой борьбе, которую в итоге выиграли украинки со счетом 45:40 и гарантировали себе по меньшей мере "серебро" турнира.

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В финале этапа Кубка мира украинская команда шпажисток встретилась с первым номером посева - сборной Южной Кореи, в составе которой выступали призеры Олимпиады-2020 и чемпионки мира Кан Йон Ми и Сон Се Ра.

Финальное противостояние турнира завершилось минимальной победой Украины со счетом 41:40.

Поэтому на пути к "золоту" Украина победила всех трех призеров Олимпиады-2020.

Это первое "золото" в женской шпаге среди команд с 14 октября 2016 года, когда Украина победила на этапе в китайском Сучжоу. Тогда Украина также в финале одолела Южную Корею.

В олимпийской квалификации Украина поднялась на пятое место. Украина является лучшей командой Европы, которая пока не получила прямую путевку на Игры-2024, поэтому претендует на олимпийскую лицензию по континентальной квоте.

Темы: спорт
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