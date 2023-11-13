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Група окупантів здалася у полон на таврійському напрямку − Тарнавський

Ірина БалачукПонеділок, 13 листопада 2023, 11:31
Група окупантів здалася у полон на таврійському напрямку − Тарнавський
Знищена техніка ворога. Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Більше 10 російських військових здалися у полон на таврійському напрямку 12 листопада, повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

Джерело: Тарнавський у Telegram

Пряма мова командувача: "Понад десяток російських окупантів вчора здалися в полон.

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Загалом на таврійському напрямку ворог завдав 22 авіаудари, провів 43 бойових зіткнення та здійснив 576 артобстрілів".

Деталі: Тарнавський наголосив, що українські воїни стійко тримають оборону на авдіївському напрямку.

Підрозділи ракетних військ та артилерії зі складу ОСУВ "Таврія" протягом доби виконали 847 вогневих завдань, знищили 455 окупантів, 1 танк, 2 ББМ, 2 артсистеми, 3 БпЛА.

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Також захисники спалили 2 склади боєприпасів і пошкодили 7 одиниць військової техніки ворога.

Наступальна операція на Мелітопольському напрямку триває, підсумував Тарнавський.

Теми: полоненіЗбройні силивійна
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