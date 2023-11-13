Група окупантів здалася у полон на таврійському напрямку − Тарнавський
Більше 10 російських військових здалися у полон на таврійському напрямку 12 листопада, повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.
Джерело: Тарнавський у Telegram
Пряма мова командувача: "Понад десяток російських окупантів вчора здалися в полон.
Загалом на таврійському напрямку ворог завдав 22 авіаудари, провів 43 бойових зіткнення та здійснив 576 артобстрілів".
Деталі: Тарнавський наголосив, що українські воїни стійко тримають оборону на авдіївському напрямку.
Підрозділи ракетних військ та артилерії зі складу ОСУВ "Таврія" протягом доби виконали 847 вогневих завдань, знищили 455 окупантів, 1 танк, 2 ББМ, 2 артсистеми, 3 БпЛА.
Також захисники спалили 2 склади боєприпасів і пошкодили 7 одиниць військової техніки ворога.
Наступальна операція на Мелітопольському напрямку триває, підсумував Тарнавський.