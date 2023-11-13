Группа оккупантов сдалась в плен на таврийском направлении − Тарнавский

Уничтоженная техника врага. Фото из Facebook Генштаба ВСУ

Более 10 российских военных сдались в плен на таврийском направлении 12 ноября, сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский.

Источник: Тарнавский в Telegram

Прямая речь командующего: "Более десятка российских оккупантов вчера сдались в плен.

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Всего на таврийском направлении враг нанес 22 авиаудара, провел 43 боевых столкновения и совершил 576 артобстрелов".

Детали: Тарнавский отметил, что украинские воины стойко держат оборону на авдеевском направлении.

Подразделения ракетных войск и артиллерии из состава ОСГВ "Таврия" в течение суток выполнили 847 огневых задач, уничтожили 455 оккупантов, 1 танк, 2 ББМ, 2 артсистемы, 3 БпЛА.

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Также защитники сожгли 2 склада боеприпасов и повредили 7 единиц военной техники врага.

Наступательная операция на Мелитопольском направлении продолжается, подытожил Тарнавский.