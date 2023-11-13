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Експрем’єр Британії став новим главою МЗС

"Європейська правда", "Українська правда"Понеділок, 13 листопада 2023, 12:36
Експрем’єр Британії став новим главою МЗС
Девід Кемерон. Фото з Facebook

Колишнього прем'єр-міністра Великої Британії Девіда Кемерона призначили новим міністром закордонних справ королівства 13 листопада.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на повідомлення британського уряду

Деталі: Крім того, у рамках перестановок в уряді Ріші Сунака ексгалаву МЗС Джеймса Клеверлі призначили міністром внутрішніх справ замість Суелли Бравермен.

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Браверман звільнили з посади міністра внутрішніх справ після її резонансної статті, у які вона звинуватила лондонську поліцію в упередженості на користь пропалестинських протестів.

Кемерону надали шляхетний титул довічного перства, щоб він міг обійняти посаду у Кабінеті міністрів. 

У Британії володарям довічного перства надається титул барона і право на місце в Палаті лордів, якщо вони мають відповідний вік та громадянство.

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Офіс Сунака повідомив 13 листопада, що король Чарльз III схвалив надання Кемерону місця у Палаті лордів, дозволяючи йому повернутися до уряду, незважаючи на те, що він не був обраним членом парламенту.

Кемерон був відсутній на політичній арені понад сім років після того, як у липні 2016 року після референдуму про вихід Великої Британії з ЄС залишив посаду прем’єр-міністра.

Передісторія:

  • У випуску газети Times Браверман звинуватила поліцію в тому, що та діє більш поблажливо щодо пропалестинських демонстрантів і прихильників руху Black Lives Matter, ніж до правих протестувальників або футбольних хуліганів.
  • Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак не погоджував статтю міністерки.

Теми: Велика БританіяМЗС
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