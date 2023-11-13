Экс-премьер Британии стал новым главой МИД
Бывшего премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона назначили новым министром иностранных дел королевства 13 ноября.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сообщение британского правительства
Детали: Кроме того, в рамках перестановок в правительстве Риши Сунака экс-главу МИД Джеймса Клеверли назначили министром внутренних дел вместо Суэллы Бравермен.
Браверман уволили с должности министра внутренних дел после ее резонансной статьи, в которые она обвинила лондонскую полицию в предвзятости в пользу пропалестинских протестов.
Кэмерону предоставили титул пожизненного пэрства, чтобы он мог занять должность в Кабинете министров.
В Британии обладателям пожизненного пэрства предоставляется титул барона и право на место в Палате лордов, если они имеют соответствующий возраст и гражданство.
Офис Сунака сообщил 13 ноября, что король Чарльз III одобрил предоставление Кэмерону места в Палате лордов, позволяя ему вернуться в правительство, несмотря на то, что он не был избранным членом парламента.
Кэмерон отсутствовал на политической арене более семи лет после того, как в июле 2016 года после референдума о выходе Великобритании из ЕС покинул пост премьер-министра.
Предыстория:
- В выпуске газеты Times Браверман обвинила полицию в том, что та действует более снисходительно в отношении пропалестинских демонстрантов и сторонников движения Black Lives Matter, чем к правым протестующим или футбольным хулиганам.
- Премьер-министр Великобритании Риши Сунак не согласовывал статью министра.