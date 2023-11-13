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Экс-премьер Британии стал новым главой МИД

"Европейская правда", "Украинская правда"Понедельник, 13 ноября 2023, 12:36
Экс-премьер Британии стал новым главой МИД
Дэвид Кэмерон. Фото из Facebook

Бывшего премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона назначили новым министром иностранных дел королевства 13 ноября.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сообщение британского правительства

Детали: Кроме того, в рамках перестановок в правительстве Риши Сунака экс-главу МИД Джеймса Клеверли назначили министром внутренних дел вместо Суэллы Бравермен.

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Браверман уволили с должности министра внутренних дел после ее резонансной статьи, в которые она обвинила лондонскую полицию в предвзятости в пользу пропалестинских протестов.

Кэмерону предоставили титул пожизненного пэрства, чтобы он мог занять должность в Кабинете министров.

В Британии обладателям пожизненного пэрства предоставляется титул барона и право на место в Палате лордов, если они имеют соответствующий возраст и гражданство.

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Офис Сунака сообщил 13 ноября, что король Чарльз III одобрил предоставление Кэмерону места в Палате лордов, позволяя ему вернуться в правительство, несмотря на то, что он не был избранным членом парламента.

Кэмерон отсутствовал на политической арене более семи лет после того, как в июле 2016 года после референдума о выходе Великобритании из ЕС покинул пост премьер-министра.

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Темы: ВеликобританияМИД
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