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До сотні лідерів УП 100 увійшов Михайло Федоров 

"Українська правда", Альона Мазуренко Понеділок, 13 листопада 2023, 14:57
До сотні лідерів УП 100 увійшов Михайло Федоров 
Михайло Федоров, фото: Facebook

Зовнішні експерти та журі УП відзначили міністра цифрової трансформації у категорії "Державне управління".

Одним з найвагоміших проєктів Мінцифри під керівництвом Федорова став додаток "Дія". За три роки існування цього застосунку команда Мінцифри запустила понад 25 послуг, якими сьогодні, за словами Федорова, користуються понад 20 млн українців. 

Під час повномаштабної війни Мінцифра оперативно запустила в "Дії" послуги: "єВорог", "Пошкоджене майно", єПідтримка" та "Допомога армії". 

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Досвід "Дії" переймають й інші країни. Першою з таких стала Естонія зі схожим застосунком mRiik. Також робота над схожими додатками ведеться у Колумбії та Замбії. 

Під час повномасштабної війни в Україні створили фандрейзингову платформу United24, ініціатором якого став Володимир Зеленський. Курувати проєкт доручили Міністерству цифрової трансформації. Особливістю платформи є не тільки збір коштів на потреби армії, а й привернути увагу іноземців до російсько-української війни. З моменту створення онлайн-платформа United24 зібрала понад 490 млн доларів. 

"У перші місяці великої війни багато людей у всьому світі запитували, як допомогти Україні. Для українців все зрозуміло – є фонди, які працюють ще з 2014 року, які вміють акумулювати допомогу та ефективно її використовувати. Але не було української платформи, яка б орієнтувалася на іноземців", – розповів про ідею віцепрем'єр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

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Наразі команда Мінцифри працює над новим інноваційним освітнім продуктом – "Мрія". За словами Федорова, застосунок допоможе покращити навчальний процес в першу чергу дітям та вчителям, а батьки зможуть відстежувати індивідуальний шлях дитини в освіті.   

Хто ще увійшов до сотні лідерів за версією УП? Приходь на захід і дізнайся!

Генеральними партнерами заходу стали юридична компанія ADER HABERІНТЕРПАЙП і Всеукраїнське галузеве обʼєднання "Федерація роботодавців нафтогазової галузі".

Купити квиток та переглянути розклад події можна за посиланням

Теми: ФедоровУП 100
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