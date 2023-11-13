В сотню лидеров УП 100 вошел Михаил Федоров

Внешние эксперты и жюри УП отметили министра цифровой трансформации в категории "Государственное управление".

Одним из самых весомых проектов Минцифры под руководством Федорова стало приложение "Дія". За три года существования этого приложения команда Минцифры запустила более 25 услуг, которыми сегодня, по словам Федорова, пользуются более 20 млн украинцев.

Во время полномасштабной войны Минцифра оперативно запустила в "Дії" услуги: "єВорог", "Пошкоджене майно", єПідтримка" та "Допомога армії".

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Опыт "Дії" перенимают и другие страны. Первой из таких стала Эстония с похожим приложением mRiik. Также работа над похожими приложениями ведется в Колумбии и Замбии.

Во время полномасштабной войны в Украине создали фандрейзинговую платформу United24, инициатором которого стал Владимир Зеленский. Курировать проект поручили Министерству цифровой трансформации. Особенностью платформы является не только сбор средств на нужды армии, но и привлечь внимание иностранцев к российско-украинской войне. С момента создания онлайн-платформа United24 собрала более 490 млн долларов.

"В первые месяцы большой войны многие люди во всем мире спрашивали, как помочь Украине. Для украинцев все понятно - есть фонды, которые работают еще с 2014 года, которые умеют аккумулировать помощь и эффективно ее использовать. Но не было украинской платформы, которая бы ориентировалась на иностранцев", - рассказал об идее вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

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Сейчас команда Минцифры работает над новым инновационным образовательным продуктом - "Мрія". По словам Федорова, приложение поможет улучшить учебный процесс в первую очередь детям и учителям, а родители смогут отслеживать индивидуальный путь ребенка в образовании.

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