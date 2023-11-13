Високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель розлютив деяких дипломатів ЄС після зустрічі глав МЗС країн Євросоюзу наприкінці жовтня у Люксембурзі, коли оголосив про консенсус щодо врегулювання ситуації в Газі.

Джерело: Politico, "Європейська правда"

Детали: Боррель тоді заявив, що серед міністрів існує "базовий консенсус" щодо необхідності гуманітарної паузи в бойових діях, хоча спільну позицію довелось узгоджувати ще чотири дні.

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За даними джерел видання, країни ЄС декілька днів узгоджували формулювання, оскільки, наприклад, Іспанія наполягала на повному припиненні вогню, такі країни, як Німеччина, Австрія і Чехія хотіли уникнути будь-яких формулювань, які звучали б як незгода з правом Ізраїлю на самооборону.

Як розповіли три дипломати ЄС, співробітнику Європейської служби зовнішніх зв'язків Стефано Санніно довелося прокоментувати представникам країн заяви Борреля.

Одне з джерел назвало його коментарі "способом вибачитись", два інших співрозмовники сказали, що це було радше поясненням.

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Представник Євросоюзу пояснив дії Борреля тим, що позиції європейських країн були озвучені ще під час першої дискусії.

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