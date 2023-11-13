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Боррель разозлил некоторых дипломатов ЕС своими заявлениями о ситуации в Газе – СМИ

"Европейская правда", "Украинская правда"Понедельник, 13 ноября 2023, 15:45

Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель разозлил некоторых дипломатов ЕС после встречи глав МИД стран Евросоюза в конце октября в Люксембурге, когда объявил о консенсусе по урегулированию ситуации в Газе.

Источник: "Европейская правда", Politico

Детали: Боррель тогда заявил, что среди министров существует "базовый консенсус" о необходимости гуманитарной паузы в боевых действиях, хотя общую позицию пришлось согласовывать еще четыре дня.

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По данным источников издания, страны ЕС несколько дней согласовывали формулировки, поскольку, например, Испания настаивала на полном прекращении огня, такие страны, как Германия, Австрия и Чехия хотели избежать любых формулировок, которые звучали бы как несогласие с правом Израиля на самооборону.

Как рассказали три дипломата ЕС, сотруднику Европейской службы внешних связей Стефано Саннино пришлось прокомментировать представителям стран заявления Борреля.

Один из источников назвал его комментарии "способом извиниться", два других собеседника сказали, что это было скорее объяснением.

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Напомним: 

  • Представитель Евросоюза объяснил действия Борреля тем, что позиции европейских стран были озвучены еще во время первой дискуссии.
  • Согласно итоговому заявлению саммита 26 октября по конфликту на Ближнем Востоке, лидеры ЕС призвали к гуманитарным паузам и открытию гуманитарных коридоров в Газе.
  • 13 ноября Евросоюз повторно призвал немедленно обеспечить паузы в боевых действиях между Израилем и ХАМАС в секторе Газы, а также призвал ХАМАС освободить заложников.

Темы: Сектор ГазаЕСИзраиль
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