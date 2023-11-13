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Ім'я прем’єра Португалії помилково з'явилось у справі про корупцію - прокуратура

"Європейська правда", "Українська правда"Понеділок, 13 листопада 2023, 18:19
Ім'я прем’єра Португалії помилково з'явилось у справі про корупцію - прокуратура
Антоніу кошта, Getty Images

Прокуратура Португалії визнала, що під час розслідування справи про корупцію в уряді помилково вказала в обвинувальному акті ім’я експрем’єра Антоніу Кошти.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Euractiv

Деталі: Телефонна розмова, в якій згадувалось ім’я Кошти, відбувалась між колишнім і чинним посадовцем однієї з компаній, що фігурує в розслідуванні щодо сумнівного видання ліцензій на видобуток літію в Португалії.

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Як заявив адвокат Кошти Мануель Магальяйш е Сілва, у цій розмові згадується ім’я "Антоніу Кошта", але воно стосується не прем’єра, що пішов із посади, а міністра економіки Антоніу Кошти Сілви, а прокурори допустили помилку.

Адвокат підкреслив, що один із фігурантів розмови сам повідомив прокуратуру про те, що та помилково приписала йому слова про Кошту-прем’єра, "і прокуратура визнала її".

Нагадаємо:

ВІДЕО ДНЯ
  • Президент Португалії Марсело Ребелу де Соуза в четвер оголосив про розпуск парламенту й призначення дострокових виборів після відставки прем'єра Антоніу Кошти на тлі корупційного скандалу.
  • Минулого тижня в Португалії пройшли обшуки в резиденції експрем'єр-міністра Антоніу Кошти та двох міністерствах в межах розслідування порушень, допущених при наданні концесії на розробку літієвих родовищ і проєктів "зеленого" водню. Було затримано керівника кабінету прем'єр-міністра Віктора Ескарію та бізнесмена Діого Ласерду Мачадо, близького до Кошти.

Читайте також: Обшук у прем'єра: які наслідки матиме "корупційна" відставка голови уряду Португалії.

Теми: Португаліякорупціяпрем'єр
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