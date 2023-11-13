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Имя премьера Португалии ошибочно появилось в деле о коррупции - прокуратура

"Европейская правда", "Украинская правда"Понедельник, 13 ноября 2023, 18:19
Имя премьера Португалии ошибочно появилось в деле о коррупции - прокуратура
Антониу Кошта, Getty Images

Прокуратура Португалии признала, что во время расследования дела о коррупции в правительстве ошибочно указала в обвинительном акте имя экс-премьера Антониу Кошты.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv

Детали: Телефонный разговор, в котором упоминалось имя Кошты, происходил между бывшим и действующим должностным лицом одной из компаний, фигурирующей в расследовании относительно сомнительного издания лицензий на добычу лития в Португалии.

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Как заявил адвокат Кошты Мануэль Магальяйш э Силва, в этом разговоре упоминается имя "Антониу Кошта", но оно касается не ушедшего с поста премьера, а министра экономики Антониу Кошты Силвы, а прокуроры допустили ошибку.

Адвокат подчеркнул, что один из фигурантов разговора сам сообщил прокуратуре о том, что та ошибочно приписала ему слова о Коште-премьере, "и прокуратура признала ее".

Напомним:

ВИДЕО ДНЯ
  • Президент Португалии Марсело Ребелу де Соуза в четверг объявил о роспуске парламента и назначении досрочных выборов после отставки премьера Антониу Кошты на фоне коррупционного скандала.
  • На прошлой неделе в Португалии прошли обыски в резиденции экс-премьера Антониу Кошты и двух министерствах в рамках расследования нарушений, допущенных при предоставлении концессии на разработку литиевых месторождений и проектов "зеленого" водорода. Были задержаны руководитель кабинета премьер-министра Виктор Эскария и бизнесмен Диого Ласерду Мачадо, близкий к Коште.

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Темы: Португалиякоррупцияпремьер
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