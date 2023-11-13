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Угорщина заблокувала пів мільярда євро в фонді ЄС, який дає Україні зброю

"Європейська правда", "Українська правда"Понеділок, 13 листопада 2023, 19:24
Угорщина заблокувала пів мільярда євро в фонді ЄС, який дає Україні зброю
Петер Сійярто, Getty Images

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що його країна блокує і надалі блокуватиме виділення траншу в 500 мільйонів євро з Європейського фонду миру, який фінансує військову допомогу Україні.

Джерело: Сійярто на пресконференції в Брюсселі за підсумками засідання голів МЗС країн ЄС, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Hirado

Деталі: Голова угорського МЗС поскаржився, що на Угорщину чинили "надзвичайний тиск", аби вона погодилась на виділення 500 мільйонів євро з Європейського фонду миру.

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"Звісно, я це не підтримав, оскільки ми й далі дотримуємось позиції, що, поки не отримаємо від антикорупційного агентства України гарантії, що (угорський банк. – Ред.) OTP чи будь-яку угорську компанію не будуть вносити в перелік міжнародних спонсорів війни на підставі надуманих звинувачень, ми не можемо рухатись уперед у цьому питанні", – сказав він.

Сійярто нагадав, що згадані 500 мільйонів євро йдуть не безпосередньо Україні, а державам ЄС на компенсацію постачання їхньої зброї, тому "ніхто не стримує нікого від підтримки України".

Угорщина місяцями блокує виділення коштів через те, що українське НАЗК внесло найбільший угорський банк – OTP Bank – у список "спонсорів війни".

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Нагадаємо:

  • На початку жовтня Україна вилучила OTP Bank зі списку, задовольнивши одну з ключових вимог Будапешта. Однак Угорщина стверджує, нібито Україна не надала гарантій про те, що ситуація з OTP Bank чи будь-яким іншими угорським підприємство ніколи не повториться, тому продовжує утримувати своє вето.
  • У травні НАЗК оголосило, що внесло OTP Bank до списку "спонсорів війни" через позицію керівництва банку продовжувати діяльність в РФ та фактичне визнання так званих "ДНР"/"ЛНР".
  • Після цього в Будапешті заявили, що будуть блокувати виділення нових траншів із Європейського фонду миру.

Теми: УгорщинаУкраїназброя
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