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Венгрия заблокировала полмиллиарда евро в фонде ЕС, который дает Украине оружие

"Европейская правда", "Украинская правда"Понедельник, 13 ноября 2023, 19:24
Венгрия заблокировала полмиллиарда евро в фонде ЕС, который дает Украине оружие
Петер Сийярто, Getty Images

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна блокирует и будет блокировать далее выделение транша в 500 миллионов евро из Европейского фонда мира, который финансирует военную помощь Украине.

Источник: Сийярто на пресс-конференции в Брюсселе по итогам заседания глав МИД стран ЕС, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Hirado

Детали: Глава венгерского МИД пожаловался, что на Венгрию оказывали "чрезвычайное давление", чтобы она согласилась на выделение 500 миллионов евро из Европейского фонда мира.

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"Конечно, я это не поддержал, поскольку мы и дальше придерживаемся позиции, что, пока не получим от антикоррупционного агентства Украины гарантии, что (венгерский банк. – Ред.) OTP или любую венгерскую компанию не будут вносить в перечень международных спонсоров войны на основании надуманных обвинений, мы не можем двигаться вперед в этом вопросе", – сказал он.

Сийярто напомнил, что упомянутые 500 миллионов евро идут не непосредственно Украине, а государствам ЕС на компенсацию поставок их оружия, поэтому "никто не сдерживает никого от поддержки Украины".

Венгрия месяцами блокирует выделение средств из-за того, что украинское НАПК внесло крупнейший венгерский банк – OTP Bank – в список "спонсоров войны".

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Напомним:

  • В начале октября Украина вывела OTP Bank из списка, удовлетворив одно из ключевых требований Будапешта. Однако Венгрия утверждает, якобы Украина не предоставила гарантий о том, что ситуация с OTP Bank или любым другим венгерским предприятие никогда не повторится, поэтому продолжает удерживать свое вето.
  • В мае НАПК объявило, что внесло OTP Bank в список "спонсоров войны" из-за позиции руководства банка продолжать деятельность в РФ и фактического признания так называемых "ДНР"/"ЛНР".
  • После этого в Будапеште заявили, что будут блокировать выделение новых траншей из Европейского фонда мира.

Темы: ВенгрияУкраинаоружие
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