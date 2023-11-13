Венгрия заблокировала полмиллиарда евро в фонде ЕС, который дает Украине оружие
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна блокирует и будет блокировать далее выделение транша в 500 миллионов евро из Европейского фонда мира, который финансирует военную помощь Украине.
Источник: Сийярто на пресс-конференции в Брюсселе по итогам заседания глав МИД стран ЕС, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Hirado
Детали: Глава венгерского МИД пожаловался, что на Венгрию оказывали "чрезвычайное давление", чтобы она согласилась на выделение 500 миллионов евро из Европейского фонда мира.
"Конечно, я это не поддержал, поскольку мы и дальше придерживаемся позиции, что, пока не получим от антикоррупционного агентства Украины гарантии, что (венгерский банк. – Ред.) OTP или любую венгерскую компанию не будут вносить в перечень международных спонсоров войны на основании надуманных обвинений, мы не можем двигаться вперед в этом вопросе", – сказал он.
Сийярто напомнил, что упомянутые 500 миллионов евро идут не непосредственно Украине, а государствам ЕС на компенсацию поставок их оружия, поэтому "никто не сдерживает никого от поддержки Украины".
Венгрия месяцами блокирует выделение средств из-за того, что украинское НАПК внесло крупнейший венгерский банк – OTP Bank – в список "спонсоров войны".
Напомним:
- В начале октября Украина вывела OTP Bank из списка, удовлетворив одно из ключевых требований Будапешта. Однако Венгрия утверждает, якобы Украина не предоставила гарантий о том, что ситуация с OTP Bank или любым другим венгерским предприятие никогда не повторится, поэтому продолжает удерживать свое вето.
- В мае НАПК объявило, что внесло OTP Bank в список "спонсоров войны" из-за позиции руководства банка продолжать деятельность в РФ и фактического признания так называемых "ДНР"/"ЛНР".
- После этого в Будапеште заявили, что будут блокировать выделение новых траншей из Европейского фонда мира.