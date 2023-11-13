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В уряді розповіли про результати переговорів з протестувальниками, які блокують кордон з боку Польщі

"Європейська правда", "Українська правда"Понеділок, 13 листопада 2023, 21:13
В уряді розповіли про результати переговорів з протестувальниками, які блокують кордон з боку Польщі
ФОТО: GETTY IMAGES

Заступник міністра інфраструктури Сергій Деркач розповів, що вимога польських протестувальників – повернутися до системи дозволів на вантажні перевезення для українських водіїв. 

Джерело: Деркач розповів у Facebook, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: За словами посадовця, головною вимогою протестувальників з польського боку кордону є повернення до системи дозволів на вантажні перевезення для українських водіїв, хоча це питання на таких переговорах не вирішується.

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"Було зрозуміло, що питання подальшого блокування кордону – не стільки для вирішення нагальних питань і проблем, а для того, щоб зробити або велику комунікаційну кампанію з цього, або зробити політичну історію й тримати кордон зачиненим якнайдовше", – сказав Деркач.

Він наголосив, що принциповою вимогою України є продовження існування бездозвільної системи перетину кордону ("транспортного безвізу") та його продовження – щонайменше до перемоги у війні з Росією.

"Абсурдність вимоги в тому, що польські протестувальники звертаються не до свого уряду, а хочуть, щоб Україна звернулась до ЄС щодо дозволів. Інші питання протестувальників не цікавлять", – зазначив заступник міністра.

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Він додав, що Україна домовилась про окремі перемовини "на основі двосторонньої комунікації з польським урядом, з воєводствами".

"Також потрібно долучати до цієї розмови Європейський Союз. До цієї зустрічі вони не встигли долучитись. Тому ще будемо чекати на відповідь Європейського Союзу, щоб обговорити це питання в тристоронньому складі", – підсумував Деркач.

Нагадаємо, 6 листопада десятки польських перевізників почали блокувати три прикордонні переходи з Україною.

Перевізники вимагають, серед іншого, запровадження комерційних дозволів для українських компаній на перевезення вантажів, за винятком гуманітарної допомоги та поставок для українських військових, призупинення дії ліцензій для компаній, які були створені після початку війни в Україні, та проведення їх перевірок.

Читайте детальну статтю про те, хто стоїть за блокадою українського кордону у Польщі. А також колонку про те, чому Україна не має права піти назустріч вимогам польських перевізників.

Теми: Польщакордон
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