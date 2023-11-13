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Дуда офіційно доручив Моравецькому створити уряд Польщі

"Європейська правда", "Українська правда"Понеділок, 13 листопада 2023, 21:56
Дуда офіційно доручив Моравецькому створити уряд Польщі
Дуда доручає Моравецькому сформувати уряд, фото: канцелярія польського прем'єра

Представник партії влади "Право і справедливість" Матеуш Моравецький отримав доручення від президента Анджея Дуди сформувати новий уряд Польщі.

Джерело: "Європейська правда"

Деталі: Дуда в понеділок увечері вручив Моравецькому акт про призначення голови Ради міністрів (уряду) під час церемонії в Президентському палаці.

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Обраний президентом Польщі прем’єр протягом 14 днів після призначення має представити Сейму програму дій уряду разом з пропозицією про вотум довіри.

Сейм приймає вотум довіри абсолютною більшістю голосів у присутності щонайменше половини від встановленої законом кількості депутатів.

Нагадаємо:

ВІДЕО ДНЯ
  • Нині у Польщі склалась унікальна ситуація, коли президент делегує формування уряду партії "Право і справедливість", що має майже нульові шанси отримати вотум довіри у Сеймі. Усі спроби "ПіС" знайти собі партнерів по коаліції закінчилися фіаско.
  • Натомість опозиційні партії, навіть не чекаючи початку роботи Сейму, оголосили про створення коаліції, представивши її програму. До того ж, що більшість поляків вважають представника опозиції Дональда Туска найкращим кандидатом на формування нового уряду країни.

Детально про зміну влади у Польщі – у відеоблозі "ЄвроПравди", а також у статті Дональд Туск іде на ротацію: як буде змінюватися влада у Польщі після відставки уряду ПіС.

Теми: ПольщаКабінет міністрів
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