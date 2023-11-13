Дуда официально поручил Моравецкому создать правительство Польши

Представитель партии власти "Право и справедливость" Матеуш Моравецкий получил поручение от президента Анджея Дуды сформировать новое правительство Польши.

Источник: Об этом сообщает "Европейская правда".

Детали: Дуда в понедельник вечером вручил Моравецкому акт о назначении председателя Совета министров (правительства) во время церемонии в Президентском дворце.

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Избранный президентом Польши премьер в течение 14 дней после назначения должен представить Сейму программу действий правительства вместе с предложением о вотуме доверия.

Напомним:

Сейчас в Польше сложилась уникальная ситуация, когда президент делегирует формирование правительства партии "Право и справедливость", которая имеет почти нулевые шансы получить вотум доверия в Сейме. Все попытки "ПиС" найти себе партнеров по коалиции закончились фиаско.

Оппозиционные партии, даже не дожидаясь начала работы Сейма, объявили о создании коалиции, представив ее программу. К тому же, что большинство поляков считают представителя оппозиции Дональда Туска лучшим кандидатом на формирование нового правительства страны.

Подробно на эту тему – в видеоблоге "ЕвроПравды", а также в статье Дональд Туск идет на ротацию: как будет меняться власть в Польше после отставки правительства ПиС.