Окупанти повідомили, що після поранення в Україні помер начальник штабу 810-ї окремої бригади ЧФ РФ

Начальник штабу 810-ї окремої бригади морської піхоти ЧФ РФ помер після отримання поранення на війні проти України, повідомляють окупанти.

Джерело: так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв у Telegram

Деталі: Суханова, який брав участь у боях за Маріуполь, поховали. Развожаєв не говорить про це прямо, але судячи з повідомлення випливає, що похорон відбувся у Криму.

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Пряма мова Развожаева: "Ян Олександрович (Суханов - ред.) отримав поранення в Маріуполі. Під час лікування в госпіталі в Москві лікарі діагностували ще одне підступне захворювання, яке не дозволило організму впоратися з отриманими пораненнями".

Ще деталі: Окрім цього, за інформацією Развожаєва, під селищем Безіменне Херсонської області загинув інший військовий 810 бригади морської піхоти ЧФ РФ Артем Клягін.