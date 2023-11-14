Оккупанты сообщили, что после ранения в Украине умер начальник штаба 810-й отдельной бригады ЧФ РФ

Начальник штаба 810-й отдельной бригады морской пехоты ЧФ РФ умер после получения ранения на войне против Украины, сообщают оккупанты.

Источник: так называемый губернатор Севастополя Михаил Развожаев в Telegram

Детали: Суханова, который участвовал в боях за Мариуполь, похоронили. Развожаев не говорит об этом прямо, но судя по сообщению следует, что похороны состоялись в Крыму.

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Прямая речь Развожаева: "Ян Александрович получил ранение в Мариуполе. Во время лечения в госпитале в Москве врачи диагностировали еще одно коварное заболевание, которое не позволило организму справиться с полученными ранениями".

Еще детали: Кроме этого, по информации Развожаева, под поселком Безымянное Херсонской области погиб другой военный 810 бригады морской пехоты ЧФ РФ Артем Клягин.