ЗСУ відбивають атаки росіян на 7 напрямках − Генштаб

Російські загарбники не полишають спроб оточити Авдіївку у Донецькій області, штурмують біля Іванівського, Кліщіївки та Андріївки, але українські воїни тримають оборону; загалом за добу на фронті відбулося 80 боєзіткнень.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на ранок 14 листопада у Facebook

Дослівно Генштаб: "Протягом минулої доби відбулося 80 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 4 ракетних та 53 авіаційних удари, здійснив 45 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах".

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Деталі: В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку, за підтримки авіації, ворог не полишає спроб оточити Авдіївку. Українські воїни стійко тримають оборону, завдаючи окупантам значних втрат. Безуспішними були наступальні дії противника південніше Новокалинового, Авдіївки, Северного та східніше Первомайського Донецької області. Тут Сили оборони відбили 18 атак.

На Лиманському напрямку росіяни вели безуспішні штурмові дії в районі Надії, Новоєгорівки Луганської області та Торського Донецької області, де захисники відбили 6 атак.

На Бахмутському напрямку ворог вів штурмові дії біля Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області, де захисники відбили 15 атак. Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

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На Мар’їнському напрямку росіяни, за підтримки авіації, вели безуспішні штурмові дії в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де захисники відбили 24 атаки.

На Шахтарському напрямку противник вів штурмові дії південніше Золотої Ниви Донецької області, успіху не мав.

В зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп’янському напрямку загарбники вели штурмові дії в районах Синьківки, Петропавлівки, Іванівки Харківської області, де українські воїни відбили 7 атак.

На Запорізькому напрямку українські захисники відбили 4 атаки загарбників в районі населеного пункту Роботине Запорізької області.

Водночас Сили оборони України продовжують вести наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку українські воїни ведуть контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах противника.

У зоні відповідальності ОСУВ "Північ" на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках росіяни зберігають військову присутність у прикордонних районах, проводять активну диверсійну діяльність, щоб не допустити перекидання українських військ на загрозливі напрямки.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 1 удар по зенітно-ракетному комплексу противника.

Підрозділи ракетних військ уразили 6 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 2 пункти управління, 6 артилерійських засобів, засіб протиповітряної оборони та іншу важливу ціль противника.