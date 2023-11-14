ВСУ отражают атаки россиян на 7 направлениях − Генштаб

Российские захватчики не оставляют попыток окружить Авдеевку в Донецкой области, штурмуют возле Ивановского, Клещеевки и Андреевки, но украинские воины держат оборону; всего за сутки на фронте произошло 80 боестолкновений.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на утро 14 ноября в Facebook

Дословно Генштаб: "За прошедшие сутки произошло 80 боевых столкновений. В общем враг нанес 4 ракетных и 53 авиационных удара, совершил 45 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам".

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Детали: В зоне ответственности ОСГВ "Таврия" на Авдеевском направлении, при поддержке авиации, враг не оставляет попыток окружить Авдеевку. Украинские воины стойко держат оборону, нанося оккупантам значительные потери. Безуспешными были наступательные действия противника южнее Новокалиново, Авдеевки, Северного и восточнее Первомайского Донецкой области. Здесь Силы обороны отбили 18 атак.

На Лиманском направлении россияне вели безуспешные штурмовые действия в районе Надежды, Новоегоровки Луганской области и Торского Донецкой области, где защитники отбили 6 атак.

На Бахмутском направлении враг вел штурмовые действия возле Ивановского, Клещеевки и Андреевки Донецкой области, где защитники отбили 15 атак. Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

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На Марьинском направлении россияне, при поддержке авиации, вели безуспешные штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где защитники отбили 24 атаки.

На Шахтерском направлении противник вел штурмовые действия южнее Золотой Нивы Донецкой области, успеха не имел.

В зоне ответственности ОСГВ "Хортица" на Купянском направлении захватчики вели штурмовые действия в районах Синьковки, Петропавловки, Ивановки Харьковской области, где украинские воины отбили 7 атак.

На Запорожском направлении украинские защитники отбили 4 атаки захватчиков в районе населенного пункта Роботино Запорожской области.

В то же время Силы обороны Украины продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

В зоне ответственности ОСГВ "Одесса" на Херсонском направлении украинские воины ведут контрбатарейную борьбу, наносят огневое поражение по тылам противника.

В зоне ответственности ОСУВ "Север" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях россияне сохраняют военное присутствие в приграничных районах, проводят активную диверсионную деятельность, чтобы не допустить переброски украинских войск на угрожающие направления.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 1 удар по зенитно-ракетному комплексу противника.

Подразделения ракетных войск поразили 6 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 2 пункта управления, 6 артиллерийских средств, средство противовоздушной обороны и другую важную цель противника.