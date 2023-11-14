Росіяни атакували 9 "Шахедами" і 2 ракетами, 7 дронів збили − Повітряні сили

Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Уночі 14 листопада російські окупанти запустили по Україні 9 ударних безпілотників типу "Шахед" і 2 ракети, 7 дронів вдалося знищити.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ у Telegram

Дослівно ПС: "В результаті бойової роботи силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із ППО Сил оборони України, знищено 7 ударних БпЛА "Shahed-136/131"".

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Деталі: Дрони окупанти запустили з Приморсько-Ахтарська (Краснодарський край Росії), балістичну ракету "Іскандер-М" − з району Джанкоя (Крим), а керовану авіаційну Х-35 – з повітряного простору тимчасово окупованої Запорізької області.