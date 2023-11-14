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Россияне атаковали 9 "Шахедами" и 2 ракетами, 7 дронов сбили − Воздушные силы

Ирина БалачукВторник, 14 ноября 2023, 07:44
Россияне атаковали 9 Шахедами и 2 ракетами, 7 дронов сбили − Воздушные силы
Фото из Facebook Генштаба ВСУ

Ночью 14 ноября российские оккупанты запустили по Украине 9 ударных беспилотников типа "Шахед" и 2 ракеты, 7 дронов удалось уничтожить.

Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram

Дословно ВС: "В результате боевой работы силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии с ПВО Сил обороны Украины, уничтожено 7 ударных БпЛА "Shahed-136/131"".

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Детали: Дроны оккупанты запустили из Приморско-Ахтарска (Краснодарский край России), баллистическую ракету "Искандер-М" − из района Джанкоя (Крым), а управляемую авиационную Х-35 − из воздушного пространства временно оккупированной Запорожской области.

Темы: Воздушные силы ВСУбеспилотники
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